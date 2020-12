A Capodanno solo un albergo su cinque sarà aperto. Varnero a ‘2 ciapetti con Federico’: “Non c’è la convenienza economica nell’avventurarsi in queste acque sconosciute”

“La prospettiva pone i nostri alberghi fuori mercato e quindi non credo che ci sarà più del 20% delle strutture aperte a Capodanno“. Lo ha dichiarato il presidente provinciale della Federalberghi Igor Varnero durante l’ultima puntata serale di ‘2 ciapetti con Federico’.

“In passato in quel periodo avevamo punte di apertura del 80% - ha aggiunto – Ora non c’è la convenienza economica nell’avventurarsi in queste acque sconosciute, in cui non si sa se qualcuno al’ultimo si muoverà o meno. Noi abbiamo una storia di turismo invernale, come destinazione unica nel panorama delle località costiere. Siamo equiparati alla montagna e abbiamo quindi chiesto ristori specifici per il nostro settore. Il colpo di Natale e Capodanno è tale che non varrà la pena di aprire neanche a gennaio e febbraio. La Francia ha già cancellato il Carnevale, il Festival di Sanremo è stato posticipato a marzo. L’inizio della stagione turistica non potrà quindi che essere in primavera con la Pasqua ed i ponti. Molti da Sarzana a Ventimiglia hanno gettato la spugna. Quest’anno ci sarà quindi una stagione turistica di non oltre 5 o 6 mesi”.

E il tanto discusso Cenone in camera ? “E’ assurdo, come se gli alberghi e anche le altre strutture di ristorazione non avessero investito migliaia di euro per dispositivi, sanificazione, distanziamenti, riduzione di capienze. E’ tutto evidente che il Cenone in camera è ingestibile dal punto di vista logistico. Non si può pensare che sia un sostituto del servizio di ristorazione”.

Ad intervenire è stato poi l’assessore al turismo di Sanremo Giuseppe Faraldi: “Prima del Festival vedo una situazione molto pesante – ha affermato - Noi cerchiamo di far rimanere alto il nome di Sanremo, per restare indicizzati all’attenzione di coloro che poi programmeranno le vacanze”.

Guarda le interviste:

Guarda la trasmissione integrale:

Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico

"2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it