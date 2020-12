Bordighera: il Comune compra 100 copie del libro “Il telegrafista di Margherita, il soggiorno a Bordighera della Regina”

La Regina Margherita raggiunse per la prima volta la città di Bordighera nel settembre del 1879, per ritemprare la sua salute e riprendersi dallo shock subito in seguito all’attentato ai danni di Umberto, avvenuto un anno prima. Tale soggiorno convinse la Regina a fissare nella città delle Palme la sua residenza invernale e primaverile. La permanenza è iniziata i primi di maggio per restare fino a dicembre, più tardi a partire dal 1916 venne ogni anno. Trascorse i suoi ultimi anni scegliendo proprio Bordighera come punto di approdo, dove morì nel 1926.

Il Comune ritene quindi opportuno costruire intorno a questo importante personaggio, fortemente legato al territorio, una iniziativa di interesse culturale e di promozione turistica, approvando e accettando la proposta editoriale presentata dalla casa editrice “Il Leone Verde edizioni” di Torino, concernente l’acquisto di 100 copie del volume “Il telegrafista di Margherita, il soggiorno a Bordighera della Regina” e di prevedere che i volumi vengano messi in vendita al pubblico alla stessa cifra d’acquisto. La spesa totale per i libri sarà di 1.500 euro da prelevarsi dal gettito dell’imposta di soggiorno 2020. Ogni adempimento sarà rinviato al competente servizio Turismo-Sport-Cultura. La figura della Regina che risiede ormai immortale nei giardini della città avrà nuovo lustro e ulteriori riflettori puntati su una personalità che rende da sempre ancor più unica Bordighera.