Ventimiglia: famiglia intossicata con il monossido di carbonio, intervento di 118 e Vigili del Fuoco a Calvo

Intervento della Croce Verde Intemelia e della Croce Azzurra di Vallecrosia questo pomeriggio in frazione Calvo a Ventimiglia. All'interno di un'abitazione un'intera famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio proveniente da un sistema per il riscaldamento domestico. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

Per fortuna tutti gli occupanti dell'abitazione sono stati tratti in salvo e portati all'ospedale per accertamenti in condizioni non gravi.