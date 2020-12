"A spasso con Achille", a Santo Stefano e Riva Ligure l'oca è un animale da compagnia: la storia (Foto)

Gli animali da compagnia sono una coccola per l'anima. Aiutano nelle difficoltà, sono amici fedeli e diventano parte della famiglia. Durante il lockdown di marzo non è stato insolito inoltre vedere, più sovente del solito, a passeggio padroni e cagnolini per cercare, entrambi, qualche minuto d'aria in più. Un piccolo strappo alla regola di solito concesso, ma se al posto del cane si portasse in giro un'oca?

Potrebbe sembrare strano, ma a Santo Stefano al mare e a Riva Ligure le passeggiate di Mauro e dell'oca Achille sono diventate un'abitudine. Le oche non sono esattamente fra gli animali domestici più diffusi: sono tipici animali da campagna, da fiume soprattutto da guardia. Ne sanno qualcosa le loro antenate del Campidoglio, che come narra la leggenda, salvarono Roma dai Galli.

L'oca è per natura un animale soggetto all'imprinting. Cosa vuol dire? Che quando l'uovo si schiude i paperi e gli anatroccoli si innamorano della prima cosa che vedono. Fortunato chi ha un'oca per amica. Soprattutto quando ha le penne.