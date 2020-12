Il consigliere regionale Claudio Muzio (Forza Italia - Liguria Popolare) sceglie Sanremo per la sua prima visita ufficiale in Liguria

Questa mattina il consigliere regionale del gruppo 'Forza Italia - Liguria Popolare', Claudio Muzio, è venuto in visita a Sanremo accompagnato dal presidente di Liguria Popolare, Andrea Costa.

“Ringrazio Claudio Muzio per aver scelto Sanremo e Liguria Popolare - dichiara Antonio Bissolotti - per la sua prima visita sul territorio ligure dopo il recente successo elettorale. La formazione di un unico gruppo consiliare in regione, ribadita oggi dalla presenza di Andrea Costa, è la conferma di un percorso politico che speriamo riesca a dare prospettive concrete ad una grande casa dei moderati.

“Con l’amico Claudio Liguria Popolare ritrova in regione un interlocutore serio e capace , pronto a recepire le istanze del territorio. Io sarò al suo fianco per supportarlo in una concreta azione di sostegno alla crescita della nostra regione” sottolinea Andrea Costa.