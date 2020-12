Politica |

Diano Marina e opere pubbliche, Za Garibaldi a ‘2 ciapetti con Federico’: “I momenti di crisi devono tramutarsi in momenti di opportunità”

L’occasione è stata però anche quella di analizzare la realtà che potrà presentarsi nel nuovo anno. “Il 2021 sarà un anno che dovrà guardare verso il sociale con ancora maggiore sensibilità” ha detto il vicesindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi.

Cristiano Za Garibaldi

Il vicesindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi è stato ospite della nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’ per parlare di programmazione e di opere pubbliche. Durante l’intervista, oltre a ricordare le misure messe in atto per le imprese in questo momento di difficoltà, è stato delineato il programma dei lavori pubblici ed il reperimento dei fondi necessari. L’occasione è stata però anche quella di analizzare la realtà che potrà presentarsi nel nuovo anno. “I momenti di crisi devono tramutarsi in momenti di opportunità – ha detto - noi quindi cerchiamo di rilanciare il nostro paese immediatamente appena passata la crisi. Non bisogna però dimenticare di volgere lo sguardo verso le persone in difficoltà, così come abbiamo fatto con il mondo imprenditoriale abbattendo la Tari, nei prossimi mesi sarà infatti molto importante avere attenzione per le famiglie che con il 2021 subiranno ancora di più le cassa integrazioni e la mancanza di posti di lavoro. Il prossimo – ha concluso Cristiano Za Garibaldi - sarà un anno che dovrà guardare verso il sociale con ancora maggiore sensibilità”. Guarda l’intervista integrale: Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

Federico Marchi

