Vigili del Fuoco in azione, dalle 7.15 di questa mattina a Rezzo in Valle Arroscia per l’incendio della canna fumaria di un’abitazione.

I residenti, dopo aver visto le fiamme fuoriuscire hanno chiamato i pompieri che, dal Comando provinciale di Imperia, sono subito partiti alla volta del piccolo centro dell’entroterra.

Da una prima ricostruzione sembra non ci siano gravi danni e che non si registrino feriti. L’opera di spegnimento è in atto.