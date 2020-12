Coronavirus: numeri ancora in calo quest'oggi, il rapporto tamponi-positivi scende (uno ogni 13,84)

Ancora una giornata di calo per i numeri legati al Coronavirus nella nostra regione. Sono stati 304 i nuovi positivi, in seguito a 4,707 tamponi, ovvero uno ogni 13,84 pari al 7,22%.

Nella nostra provincia sono stati 35 mentre nel savonese 37. A Genova 176 e a Spezia 73. Non riconducibili alla residenza in Liguria sono stati in 19.

Sono 24 i morti per Covid-19 segnalati oggi in Liguria (decessi avvenuti tra il 24 novembre e ieri), dei quali nessuno nella nostra provincia.

Totale tamponi effettuati: 642.156 (+4.707)

Totale antigenici rapidi: 108.998 (+4.095)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 55.024 (+340)

Totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti): 8.783 (-200)

Casi per provincia di residenza

Imperia - 765 (-38)

Savona - 971 (-249)

Genova 4.903 (-69)

La Spezia 1.464 (-36)

Residenti fuori regione o estero - 263 (-4)

Altro o in fase di verifica: 417 (-1)

Totale - 8.783 (-200)

Ospedalizzati: 887 (-20) | 84 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 86 (-8) | 7 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 101 (+13) | 14 (-) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 236 (-15) | 29 (-) in terapia intensiva

Evangelico - 15 (-2) | 4 (-) in terapia intensiva

Galliera - 134 (+3) | 6 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 5 (-5) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 103 (-12) | 7 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 93 (-1) | 6 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 114 (+7) | 11 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 7.878 (-173)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 43.614 (+515)

Deceduti: 2.627 (+25)