Potenziale pericolo questa mattina sulla strada per Olivetta San Michele. Alcuni massi sono caduti sulla strada lato monte e, per fortuna, in quel momento non stavano transitando mezzi.

Ora si attende l'intervento per la rimozione del materiale e la messa in sicurezza del tratto stradale. Sul posto è intervenuta la Polizia Provinciale con il Sovrintendente Capo, Gianni Calvi.