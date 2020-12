Vertice in Regione oggi per il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri: sul piatto i progetti per la città del futuro

Vertice in Regione, oggi pomeriggio a Genova, tra il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, il Presidente Giovanni Toti e l’Assessore all’Urbanistica, Marco Scajola.

Si è trattato di un incontro che era stato fissato nelle scorse settimane, durante una visita del Governatore ligure nella città dei fiori, per fare il punto dei diversi progetti che il primo cittadino matuziano sta mettendo sul tavolo anche in questo secondo mandato.

“Abbiamo parlato di come poter lavorare insieme alla Regione – ha detto il Sindaco Biancheri – in una riunione che avevamo preso come impegno con Toti per per capire come poterci muovere. Ci siamo dati un nuovo appuntamento prima di Natale per parlare di un progetto importante per la città”.

E' intervenuto anche l'Assessore regionale Gianni Berrino in merito: “Apprezzo molto l'impegno di Regione Liguria in merito ai progetti futuri importanti e di grande impatto per la mia città. Sarò sicuramente presente alle prossime riunioni in modo da valorizzare al meglio il lato turistico e occupazionale dei programmi della Regione nei confronti del Comune di Sanremo".