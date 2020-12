Sanremo: timori degli ambulanti per il parcheggio sotto piazza Eroi, nessuna intenzione di spostare il mercato

“Non c’è nessuna intenzione di spostare il mercato ambulante di piazza Eroi, una volta costruito il parcheggio sotto piazza Eroi Sanremesi”: questa la risposta dell’Amministrazione comunale matuziana alle preoccupazioni degli ambulanti che, ogni martedì e sabato, allestiscono i loro banchi tra la piazza e via Martiri attorno all’Annonario.

Negli ultimi giorni, infatti, quando è tornato d’attualità il progetto del parcheggio sotterraneo, è emerso il timore tra gli ambulanti che il mercato possa sparire una volta costruito il silos. Una convinzione che è stata prontamente smentita dall’Amministrazione comunale che, ovviamente tranne i momenti necessari per i lavori, non intende assolutamente modificare la zona del mercato.

Anzi, la volontà di fare un parcheggio è solo ed esclusivamente propedeutica a migliorare la zona di piazza Eroi Sanremesi e della bassa via Martiri e via Agosti senza dimenticare che un silos nella zona regalerebbe importanti stalli per chi poi vuole andare in centro, a pochi passi da via Matteotti e non lontano dal Casinò.

Rassicurazioni, quindi, sono arrivate per gli ambulanti, anche se ovviamente il mercato dovrà essere ripensato, in funzione dell’ingresso al parcheggio, come si può vedere nei rendering del progetto, approvato dalla Giunta. Un progetto che, ovviamente, dovrà poi seguire tutto l’iter classico in commissione e in Consiglio comunale, prima di far partire i bandi necessari.