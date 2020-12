Sanremo: oggi pomeriggio l'Unesco celebrerà in streaming la ‘Giornata Mondiale dei Migranti’

Oggi alle 17, il Club per l'Unesco di Sanremo celebrerà la ‘Giornata Mondiale dei Migranti’ con un evento in streaming trasmesso sulla pagina Facebook del club sul tema ‘Stiamo tutti bene - L'esperienza diretta e la legge italiana per i minori stranieri non accompagnati’.

Parteciperanno: la dottoressa Federica Giannotta dell'Ufficio legale di Terre des Hommes Italia, Ersilia Ferrante, avvocato e Vice Presidente del Club per l'Unesco di Sanremo. Porterà i saluti del Club il Presidente Ciro Esse. Il video dell'evento rimarrà sulla pagina Facebook del Club e sul canale YouTube di Ersilia Ferrante.