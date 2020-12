Riva Ligure: ‘Il futuro è adesso’, dal Comune un contributo economico per l’acquisto di buoni mensa

Contributo economico per l’acquisto di buoni mensa a Riva Ligure. L’Amministrazione comunale ha stanziato un cospicuo finanziamento a favore degli alunni residenti che frequentano la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado nei plessi di Riva Ligure, Santo Stefano al Mare e Pompeiana.

C’è tempo fino al 24 dicembre per aderire all’iniziativa. “Il tempo della ristorazione scolastica risulta importante non soltanto sotto il profilo dell’educazione alimentare – ha detto il Sindaco di Riva Liguria, Giorgio Giuffra - e ringraziamo i docenti per l’opera di insegnamento circa la corretta alimentazione ed il corretto modo di stare a tavola. E’ importante anche, e a nostro modo di vedere soprattutto, sotto quello della socializzazione. Sostenere le famiglie significa non permettere al Covid-19 di sottrarre ulteriori spazi di condivisione ai nostri figli”.