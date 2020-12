Arma di Taggia: a fuoco un'auto abbandonata vicino al centro commerciale Conad (Foto)

Oggi pomeriggio un’auto abbandonata è stata distrutta in un rogo, fuori dal centro commerciale spazio Conad di Arma di Taggia.

A dare l’allarme sono stati alcuni clienti che hanno visto un’alta coltre di fumo alzarsi dal veicolo. Il mezzo è stato divorato dalle fiamme in pochi istanti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo che hanno spento il rogo, evitando che lo stesso potesse propagarsi alla vegetazione vicina. L’accaduto è al vaglio dei Carabinieri di Taggia.

Secondo alcuni testimoni l’incendio potrebbe essere stato provocato dalla bravata di alcuni ragazzi. Si tratta di un angolo dove i giovani sono soliti ritrovarsi.

L’auto era priva di targhe e documenti e stazionava lì da almeno un anno. Difficile dire che cosa abbia innescato il rogo, in quanto non sono stati trovati segni che possano far pensare che si tratti di un gesto deliberato. L’area intorno al veicolo incendiato è priva di telecamere ma gli occhi elettronici posizionati nelle immediate vicinanze potrebbero aver catturato qualche elemento utile a ricostruire quanto successo.