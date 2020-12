In vista dell’apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/22, l’IC “M. Novaro” ha predisposto una serie di incontri in videoconferenza, usando la piattaforma Google Meet, rivolti a tutti i genitori.

Durante gli incontri i docenti referenti presenteranno le scuole e l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo e saranno a disposizione dei genitori per informazioni e chiarimenti.

Gli incontri avverranno secondo il calendario e con i codici di accesso pubblicati sulla locandina.