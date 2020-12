Orientamento scolastico: a dicembre e a gennaio, 'Open Day' online dell'Istituto Littardi di Imperia

L'Istituto Littardi di Imperia organizza giovedì 17 dicembre 2020 l'Open Day online, la modalità più efficace in questo periodo, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anticovid, un incontro in videoconferenza, tenuto dai docenti, per presentare la scuola e per rispondere alle domande di studenti e famiglie.

Da sempre l'Istituto Littardi offre ai suoi studenti una didattica al passo con i tempi, improntata su metodologie innovative, affiancata da progetti significativi che permettano agli alunni di ampliare la loro esperienza scolastica.

L'attività quotidiana dei docenti tende a rendere la scuola un luogo accogliente che consenta a tutti gli studenti di seguire percorsi educativi con l' obiettivo di costruire un futuro consapevole.

Contrariamente al passato, quest'anno non sarà possibile recarsi di persona a visitare gli istituti scolastici nelle consuete modalità, per cui si è anche pensato di dedicare una sezione del sito www.iclittardi.edu.it all'orientamento per la scelta futura, con lo scopo di far conoscere virtualmente gli spazi scolastici anche a distanza.

Le informazioni per partecipare agli Open Day Online di Dicembre e Gennaio si potranno reperire sul sito www.iclittardi.edu.it, oppure telefonando dal lunedì al venerdì dalle h.10.00 alle h.11.00 al numero 0183/667430

Ecco gli orari dell’Open Day

Giovedì 17 Dicembre 2020

15.30 Scuola Primaria

16.30 Scuola dell'Infanzia *

17.30 Scuola Secondaria

*Per la Scuola dell’Infanzia a Gennaio altri incontri:

martedì 12 gennaio 2021 h. 16.00-17.00 Plesso di P.zza Roma

martedì 12 gennaio 2021 h. 17.00-18.00 Plesso di Via Ulivi

giovedì 14 gennaio 2021 h. 16.00-17.00 Plesso di Piani

giovedì 14 gennaio 2021 h. 17.00-18.00 Plesso di Dolcedo