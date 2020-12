Ventimiglia: all'esterno di S.Nicola da Tolentino, inaugurata Cappella dedicata alla Madonna Immacolata

Una accogliente Cappella dedicata alla Madonna Immacolata, e sita per opera dell'esperto Nino all'esterno della Parrocchia di S.Nicola da Tolentino a Ventimiglia (foto E.Raneri), è stata benedetta dal Parroco Padre Domenico martedì 8 dicembre con la partecipazione di numerosi fedeli.

La materia prima dell'opera, ha precisato Nino, originario dell'Aspromonte, è costituita da pietre conservate negli anni nella Cava bergamasca di Bevera. In occasione del prossimo Natale, nella Grotta verrà allestito un Presepe visibile da via Roma nei pressi dell'Istituto tecnico "Fermi".