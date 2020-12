Camporosso: scontro tra due mezzi sul ponte del Nervia, un ferito grave e traffico paralizzato per un'ora (Foto)

Incidente stradale, questo pomeriggio intorno alle 16 sulla statale Aurelia, al confine tra Camporosso e Ventimiglia sul ponte del Nervia. Secondo una prima ricostruzione sembra che il conducente del motocarro, un uomo di 44 anni, abbia perso il controllo del mezzo, finendo con un'auto alla cui guida c'era un uomo di 30 anni.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, le ambulanze della Croce Azzurra di Vallecrosia e della Verde Intemelia. E’ arrivato anche l’elicottero ‘Grifo’ che è atterrato sul greto del vicino torrente ed ha trasportato il ferito più grave all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso di massima gravità.

Meno grave il conducente dell'auto, portato in codice giallo al 'Saint Charles' di Bordighera. Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni per circa un’ora.

(Foto di Eugenio Conte)