Vallecrosia: anticipazioni su interventi a fasce più deboli, la replica di Perri al vicesindaco Piardi

“Le sue precisazioni non erano necessarie se non ad appagare la sua voglia di visibilità e di apparire su di un argomento che non ha alcun motivo”. Così risponde il consigliere Fabio Perri (FDI) al Vicesindaco Marilena Piardi in merito alle antipazioni del primo sugli interventi alle fasce più deboli.

“I cittadini a seguito della pandemia – spiega Perri - stanno vivendo un momento molto difficile e noi politici / amministratori dobbiamo dare delle risposte veloci e concrete specialmente quando riguardano aiuti ai cittadini, invece lei ci addita come peccatori per aver anticipato una cosa non definita, quando invece è stata approvata all’unanimità in commissione. Cosa c’entra il consiglio comunale? Dovevamo tenerla nascosta ai cittadini? Ma scherziamo?".

"Il mio intento - sottolinea Fabio Perri - era semplicemente quello di dare un’informazione tempestiva e non certo quello di uscire tra gli applausi. Credo che, se siamo bravi, attenti e puntuali a dare gli aiuti necessari, gli applausi ce li faranno i cittadini".

"Lei rivendica di avere fatto un lavoro accurato che nessuno ha contestato a differenza sua, lei ha fatto quello per il quale i cittadini le hanno dato il consenso: l’amministratrice e il suo dovere. Questo è il momento della collaborazione non della rivendicazione con l’intento di mettere bandierine su ogni atto prodotto, noi, ripeto, siamo pronti a sostenere tutto ciò che è bene comune".

"Il mettere in discussione il fatto che manca ancora l’approvazione del consiglio, atto puramente formale visto il voto favorevole in commissione di tutti i gruppi consiliari, serve solo a confermare da una parte che: o in consiglio comunale ritirerete la pratica, e noi ci opporremo, oppure quello di disorientare i Vallecrosini in difficoltà in un momento in cui la certezza è un aspetto fondamentale… non voglio essere logorroico, specialmente quando si parla di aiuti”.

“Non si preoccupi Assessore Piardi non avrò mai remore - conclude il consigliere comunale di Fratelli d’Italia - nel riconoscergli dei meriti a patto che questi agevolino sinceramente i nostri concittadini e non la sua eccessiva volontà di apparire”.