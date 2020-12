Vallecrosia: aiuti alle fasce più deboli, il vice Sindaco Marilena Piardi risponde al Consigliere Fabio Perri

“Comprendo e condivido l’entusiasmo del consigliere Perri per quanto trattato in Commissione in merito agli aiuti alle fasce più deboli della nostra popolazione, ma anticipare ai media una pratica ancora in itinere è controproducente e sono assolutamente necessarie delle precisazioni”.

Lo ha detto il vice Sindaco di Vallecrosia, Marilena Piardi, in risposta al Consigliere di Fratelli d’Italia che, ieri, era intervenuto sull’argomento (QUI). “Il lavoro presentato in Commissione – prosegue - è iniziato a giugno 2019, un progetto che mi ha vista impegnata in prima persona insieme ai funzionari comunali. Abbiamo ripreso un Regolamento del 1990 ed abbiamo istituzionalizzato una prassi esistente, aggiornando la procedura anche alle problematiche determinate dal Covid 19, in un tavolo di confronto con l’assessore Ierace”.

“Una comunicazione rivolta ai cittadini in questa fase – termina la Piardi - è prematura, in quanto la pratica, per quanto sia stata accolta favorevolmente dall’opposizione in Commissione, deve essere ancora avvallata dal Consiglio Comunale.”