Porta il cinema a casa tua

Le grandi televisioni di ultima generazione permettono di goderti un bel film, una serie tv o il tuo sport preferito direttamente dal divano, proprio quasi come al cinema, grazie alle televisioni da 55 pollici in su, ad alta risoluzione che vanno molto di moda e ad altri accessori collegabili.

Per portare veramente l’atmosfera del cinema a casa tua, puoi costruire un sistema home theatre perfetto.

Cos'è un impianto Home Theatre?

Per Home Theatre si intende la riproduzione di contenuti televisivi o cinematografici in ambiente domestico ma con l’obiettivo di ottenere sensazioni uditive e visive molto simili a quelle del teatro e del cinema, quindi si parla di tutte le apparecchiature necessarie per arrivare ad ottenere l’atmosfera per lo più fedele all’ambiente cinematografico.

Gli aspetti principali da considerare per iniziare ad acquistare gli accessori adatti sono: lo spazio a disposizione, come e quanto spesso intendi usare questa sala e i nostri interessi; per esempio se amiamo le serie tv e i film, è meglio acquistare una Smart Tv che ci permette di collegarci a internet è accedere facilmente ai nostri abbonamenti come Netflix e Amazon Video.

Se vogliamo una televisione adeguata per replicare le sale cinematografiche, bisogna scegliere una Smart Tv a schermo curvo che supporti il formato 4K o Ultra HD, bisogna inoltre scegliere se acquistare un televisore OLED o LCD, quelli OLED sono solitamente più costosi ma offrono un’immagine di alta qualità che valorizza i contrasti, mentre quelle LCD sono più economiche e adatte maggiormente ad ambienti luminosi.

L'animo dell’impianto: l'audio

Un elemento essenziale per avere un impianto Home Theatre perfetto è l’audio perché i televisori nuovi sono sempre più sottili e di conseguenza anche le casse acustiche sono di dimensioni ridotte, per questo diventa importante installare un impianto di diffusione audio utilizzando una soundbar o un impianto a più casse con subwoofer; proprio in questo caso la posizione delle casse diventa importante: la cassa centrale va posizionata sopra o sotto la televisione e le altre casse ai lati per permettere una diffusione dell’audio equa, limpida e chiara.

In conclusione, puoi avere la tua sala cinematografica personale proprio tra le tue mura domestiche installando a casa tua un impianto Home Theatre oltre ad un ottimo televisore per garantirti una visione chiara, di alta qualità e un audio limpido e pulito.