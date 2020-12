Istituto Montale di Bordighera: un esempio su come motivare lo studio delle materie tecniche e scientifiche

Spesso i ragazzi sono indecisi al termine del primo ciclo d’istruzione, la terza media, su quale strada intraprendere e quale indirizzo di studi seguire. Se, però, sono appassionati cultori di scienze ed informatica non c’è possibilità d’errore: il liceo scientifico opzione scienze applicate presso l’Istituto Montale di Bordighera fa per loro!

"Questo istituto è finalizzato all’approfondimento della cultura scientifica - si spiega nella nota -, senza trascurare le materie letterarie ed umanistiche a sola esclusione del latino (sostituito da ore aggiuntive in scienze e da informatica). Inoltre al Montale le scienze e l’informatica non sono solo teoria, sono pratica viva: laboratori ben strutturati e dotati di materiali per gli esperimenti di scienze, stampante 3D, laboratorio con setting d’aula ad hoc per fare pratica di robotica, realizzazione di ologrammi e infine ‘scuola di droni’ in collaborazione con i ‘fratelli di istituto’, i ragazzi del CAT Geometri di Ventimiglia.

Tutti progetti scolastici basati sul learning by doing, imparare anche facendo in prima persona e in particolare per quanto riguarda le materie scientifiche e tecnologiche, con unità di apprendimento dedicate oggi anche alla comprensione dei componenti tecnologici d’avanguardia, come robotica e droni, al loro funzionamento e ai settori lavorativi di utilizzo; un esempio: la scuola ha attrezzato la digi-biblioteca anche con una performante stampante 3D grazie al Pon ‘ambienti di apprendimento innovativi’ previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale. Con la stampante si possono, ad es., riprodurre alcune molecole per ‘vivere le scienze’ e non solo. Il nostro liceo non a caso ha difatti vinto la fase provinciale del Premio Scuola Digitale con un progetto sui vaccini, ha partecipato all’inaugurazione delle olimpiadi di robotica con un progetto sull’open-source e sui formati standard, ha sperimentato la realtà aumentata, imparando ad integrare la nostra realtà con contenuti multimediali e si pone sempre nuovi obiettivi stimolanti per il futuro.

Ma non è tutto, siccome associarsi e collaborare è sinonimo di successo, il nostro liceo scientifico opzione scienze applicate Montale collabora attivamente anche con le altre scuole dell’Istituto Fermi-Polo-Montale, in accordo con la nostra Dirigente Scolastica, la dott.ssa Antonella Costanza. È già stato attuato infatti con il plesso ‘Costruzioni, ambiente e territorio’ il progetto ‘Sopra il mare con il drone. Ortofotogrammetria e monitoraggio delle coste’ presentato con successo al salone Orientamenti 2019. È in via d’attuazione inoltre un progetto per la realizzazione di un plastico che riproduca i siti di interesse storico-archeologico-paesaggistico del nostro territorio con il drone dato in custodia a ‘Costruzioni, ambiente e territorio’ nelle abili mani del prof. Rebaudo dalla comunità di pratica Coding e Robotica di Liguria Digitale. Bisogna sottolineare che nel team di docenti che animano questi progetti e iniziative ci sono i prof.ri Granili e Rebaudo, mentor proprio della comunità di pratica Coding e Robotica di Liguria Digitale che ha dato questo drone in comodato d’uso gratuito al Fermi-Polo-Montale. Proprio con questo drone verranno effettuate le foto dei siti individuati, poi rielaborate nei laboratori del liceo con appositi programmi di PhotoMachining, fino a realizzare il modello vero e proprio con la stampante 3D.

Se volete ancora una prova tangibile del meraviglioso percorso d’istruzione che vi attente in via Cagliari a Bordighera al liceo scientifico opzione scienze applicate Montale non perdetevi le nostre ‘Porte Aperte’ quest’anno on line il 2, 9 e 16 dicembre 2020 dalle h. 16.30 alle h. 18.30.

Il nostro scopo fondamentale, siatene sicuri, è quello di avvicinare e motivare gli studenti allo studio delle materie tecniche e scientifiche, prediligendo sempre le attività laboratoriali, grazie all’alta professionalità del team docenti".

Link vaccini https://youtu.be/kE1sFnuNnps

Link drone: https://www.youtube.com/watch?v=nTSx_WkDuvU&rel=0