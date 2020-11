Dal Principato di Monaco: telelavoro dei frontalieri, incontro tra l'Ambasciatore italiano e il Ministro Gamerdinger

In occasione del suo arrivo nel Principato di Monaco, l’Ambasciatore italiano Giulio Alaimo ha incontrato il Consigliere e Ministro della Salute e degli Affari Sociali, Didier Gamerdinger.

L’incontro ha visto discutere alcuni argomenti essenziali tra cui, in particolare, l'attuazione del telelavoro nel Principato, a beneficio dei lavoratori frontalieri residenti in Italia.

La situazione sanitaria ha infatti permesso di intensificare le opportunità che questo progetto rappresenta per l'Italia, per quasi 4.500 italiani transfrontalieri, in particolare in termini di sviluppo occupazionale e miglioramento del traffico.