"Quanto sono costate le luminarie?", i consiglieri di 'Progetto Imperia' interrogano la maggioranza

I consiglieri comunali di 'Progetto Imperia' Alessandro Savioli e Luca Lanteri depositeranno questa mattina una question time sulle illuminarie natalizie accese ieri. (QUI)



I due, in vista del prossimo consiglio comunale che si terrà domenica 29 novembre, chiedono alla maggioranza di conoscere il costo esatto della spesa da parte del comune, e se sia stata valutata l'opportunità “visto il difficile momento storico – scrivono – di ridurre tale spesa con elementi simbolici ma meno costosi rispetto alle tradizionali luminarie e destinare tali fondi su altri capitoli per cercare di sostenere quelle realtà economiche che più sono colpite dalla crisi”.



Il costo delle luminarie, secondo quanto dichiarato dall'assessore Laura Gandolfo, ammonta a 65mila euro più iva per un totale di 80mila euro.



I due interrogano l'amministrazione anche per quanto riguarda il degrado della scalinata di via delle Valli, strada pedonale di collegamento con corso Roosevelt, chiedendo i tempi per un intervento.



La terza question time discussa domenica riguarda il muro di protezione del marciapiede a Castelvecchio nei pressi dei piloni dell'autostrada.



Con la quarta e ultima interrogazione, i due consiglieri chiedono tempi e modalità di intervento sul greto del torrente Impero che nella parte alta presenta arbusti di medio alto fusto e se sono stati programmati, da parte del comune, sopralluoghi o verifiche per l'erosione dei terreni in prossimità dell'impianto di metanodotto, già segnalati da Progetto Imperia con una precedente question time.