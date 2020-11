Sanremo: controlli dei Carabinieri sulla ciclabile per verificare eventuali atleti da altri comuni (Foto)

E’ di circa 100 ciclisti controllati il bilancio del blitz dei Carabinieri della ‘Stazione’ di Sanremo, sulla pista ciclabile all’altezza dei ‘Tre Ponti.

I militari, coordinati dal Luogotenente Paolo Farchetti, hanno sottoposto a controllo i ciclisti che solitamente sfruttano la pista sul lungomare per fare esercizio o per necessità, per verificare se ci fossero alcuni che arrivano da fuori del comune matuziano.

Dalle verifiche fatte, al momento sono quasi tutti residenti a Sanremo anche se due posizioni sono al vaglio dei Carabinieri e saranno valutate nei prossimi giorni.