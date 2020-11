Da Sanremo alla Svizzera per creare una linea di cosmesi che l'ha resa famosa in tutto il mondo

Ha vissuto e studiato a Sanremo, dove ha tanti amici ed è residente la madre, prima di girare un po' il mondo, approdare in Svizzera e avviare con il marito un'attività che la sta rendendo nota.

E' Paula, o Paulina, Kostrzycka, 35 anni, origini polacche ma formazione a Sanremo dove ha frequentato le medie e il liceo Cassini. Dopo anni trascorsi in Cina per migliorare le sue conoscenze, è tornata in Europa, in Belgio, dove ha lavorato per la Zoetis (ex Pfizer), e infine in Svizzera. Lì è nata la creazione di una linea di cosmesi che si sta imponendo in varie parti del mondo. E su di lei hanno scritto giornali nel Regno Unito e in Polonia. Un titolo: 'Le donne polacche che hanno cambiato la Svizzera'.

“Sanremo - racconta Paula - è sempre stata la mia città. Quella dove sono cresciuta e ho studiato. Rispetto alla Polonia, in termini di clima e paesaggi, un altro mondo. Il caldo, le palme, il mare e anche una quantità assurda di motorini. Avevo già visto precedentemente Venezia, San Marino e Cesenatico ma con paesaggi completamente diversi”.

A Sanremo, dove torna quando può, Paulina era arrivata bambina: “E' stato traumatico - ricorda - per me iniziare a studiare in una scuola senza conoscere la lingua e senza amici, in un posto dove la mamma lavorava sempre per poterci permettere di compare i libri per la scuola'. Del periodo scolastico ha ricordi nitidi. 'Nonostante le diverse vicissitudini - rivela - i professori alle medie, soprattutto la Prof. Bormetti e quello di sostegno, sono stati bravissimi e pazienti con me, aiutandomi a studiare la lingua e guidandomi verso un percorso matematico al liceo Cassini. Lo scientifico è stato una buona scelta'. E quando non studiava? 'Beh quando non studiavo... passavo il mio tempo a lavorare nei pub, ristoranti, barche per poter uscire da una situazione bizzarra che si era creata intorno alla nostra vita”.

La città dove è cresciuta resta nel cuore di Paulina: “Sono molto legata a Sanremo - confessa - con le stradine, i negozietti, la gente e soprattutto il mare. Infatti ho sempre voglia di tornare a Sanremo e dove spero, prima o poi, di avere una casa per le vacanze. Torno comunque spesso perché mamma ha casa lì. Tutte due siamo molto legate alla città dei fiori”.

Paulina non lo dice ma, in periodo Covid, ha destinato molti proventi in beneficenza, anche in Riviera: “Bisogna essere flessibili - conclude offrendo una perla di saggezza - agili e godersi quel che la vita offre. Non so se ciò che sto facendo è quello che mi aspettavo ma sicuramente di una cosa sono certa: sto vivendo la vita nella sua interezza accumulando esperienze e non cose”.