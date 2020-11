Bordighera: continuano i lavori della quarta e ultima fase per la bonifica del lungomare (Foto)

Continuano i lavori della quarta e ultima sessione per la bonifica del lungomare bordigotto dopo l’alluvione abbattutasi agli inizi di ottobre. La spiaggia, che è stata una sorta di enorme braciere per giorni mossa dalle fiamme e dal fumo del materiale legnoso arso in apposite buche onde evitare dispersione inquinanti, è quasi del tutto ripristinata. Una buona parte si presenta come siamo abituati a vederla, frutto dell’operoso lavoro da parte del Comune.

Come ricoperto dalle ceneri rinasce, a mo’ di fenice, il litorale sapientemente livellato in nome soprattuto di quella bandiera blu animata dal vento che racconta un mare unico al mondo. Qua e là ancora qualche grande cumulo di detriti ancora da smaltire e la spiaggetta di Sant’Ampelio rivela ancora la presenza di tronchi e materiale portato dalla corrente. I cittadini possono tornare a passeggiare sulla sabbia. Ruspe e operai a lavoro si impegnano al fine di riportare la costa alla normalità quasi a voler cancellare le cicatrici lasciate purtroppo dalla tragedia.