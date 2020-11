A Taggia arriva il 'Natale Solidale', dal comune buoni acquisto per aiutare le famiglie e il commercio locale

Aiutare le persone e il commercio locale in un Natale che non sarà come tutti gli altri. Questa la ratio dietro la misura del progetto Natale Solidale, approvato ieri dalla giunta del sindaco Mario Conio.

Il Comune fornirà dei buoni per l'acquisto di alcune tipologie di prodotti considerate come beni di prima necessità. In questo paniere rientrano:

- Prodotti alimentari e bevande analcoliche : pane e cereali; carne; pesce; latte, formaggi e uova; oli e grassi; frutta, verdura e ortaggi; zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi, altri prodotti alimentari; caffè, tè, cacao; acqua minerale, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura;

- Prodotti per la cura, la pulizia e la manutenzione della casa (quindi anche bombole del gas, combustibili solidi)

- Prodotti farmaceutici e altri prodotti medicali

- Articoli di cartoleria e materiale da disegno

- Libri non scolastici

- Giochi per bambini

- Abbigliamento per l'infanzia

- Calzature per bambini e per adulti

- Polizze assicurative per mezzi di trasporto privati

Come funzionerà il bonus? Attraverso dei buoni spesa da 20 euro che verranno erogati dall'ufficio servizi sociali del Comune e spendibili nelle attività aderenti, entro il 30 gennaio.

Come si potrà accedere al bonus? Il 30 novembre scatteranno due manifestazioni di interesse.

- Per i commercianti - Dal 30 novembre al 5 dicembre - i negozi che vorranno entrare nell'elenco delle attività dove i cittadini potranno spendere i buoni, dovranno inviare una domanda di adesione entro il termine, all'indirizzo mail info@comune.taggia.im.it;

- Per i cittadini - dal 30 novembre al 10 dicembre - i cittadini che vorranno ottenere i buoni dovranno presentare una richiesta, consegnando i moduli cartacei presso lo sportello o la cassettina esterna all'ingresso del comune o via mail all'indirizzo info@comune.taggia.im.it.

Chi avrà diritto a ottenere i buoni? Tutti i cittadini residenti che possano dimostrare di:

- avere non più di 8mila euro giacenti sul proprio conto corrente;

- avere subito una contrazione dell'attività lavorativa dal 1° settembre 2020 a oggi.

"Si tratta di una misura concreta per aiutare i nostri cittadini e i tanti negozi locali messi in difficoltà da questo anno particolare. - spiega il sindaco Mario Conio - È una misura in cui crediamo fortemente e per la quale abbiamo messo a disposizione un budget da 50mila euro per dare un sostegno concreto alle famiglie colpite dalla crisi economica legata all'emergenza Covid".

"In questo paniere di prodotti abbiamo inserito tanti beni di uso quotidiano andando a coprire in modo esaustivo tante necessità. Oltre ai prodotti alimentari e ai farmaci, abbiamo messo anche altre tipologie merceologiche legate ai bambini e anche le assicurazioni. Purtroppo quando si è in difficoltà molte famiglie preferiscono rinunciare o a non rispettare questo tipo di scadenze, mettendo a rischio loro e gli altri utenti" - analizza il primo cittadino.