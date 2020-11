Sanremo: Juvenes Translatores 2020: cinque studenti del Liceo ‘G.D. Cassini’ traduttori per l’Europa

Sfida importante per cinque studenti delle classi quarte del liceo ‘G.D. Cassini’ di Sanremo (Lavinia Valdenassi e Isabella O’ Brien del liceo linguistico sez. tedesco; Nicole Rao, Luca Vicino e Francesca Masella del liceo scientifico, sezione esabac) che oggi si sono messi alla prova nel concorso europeo ‘Juvenes Translatores’ 2020.

Si tratta di un concorso per giovani traduttori, indetto dalla Direzione Generale della Traduzione della Commissione Europea. I ragazzi selezionati si sono cimentati nella traduzione in lingua straniera di un testo legato alla vita dei giovani in tempi di lockdown. Unico strumento ammesso: il dizionario in edizione cartacea, lo strumento professionale del traduttore. La prova, che si è svolta simultaneamente in tutte le scuole selezionate dell’UE, ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’apprendimento delle lingue straniere, nonché di consentire ai giovani di sperimentare più da vicino la complessità dell'attività del traduttore.

Al termine della prova i testi tradotti sono stati inviati a Bruxelles dove una commissione di traduttori e revisori professionisti valuterà il lavoro in base alla correttezza dell’espressione, precisione e originalità delle soluzioni scelte dai partecipanti. I vincitori, uno per paese, saranno premiati nella primavera del 2021 nel corso di una cerimonia speciale che si terrà a Bruxelles. La referente per i progetti europei, prof.ssa Tiziana Marchiani e i colleghi che hanno collaborato alla riuscita del progetto, Annette Barbera e Antonella Romagnoli ritengono che sia stata un ‘ottima occasione per i ragazzi, che hanno potuto misurarsi con sé stessi, e per il Liceo Cassini, ormai sempre più internazionale.