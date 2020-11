Stile Artigiano 2020 rilancia in digitale l'appuntamento con le produzioni liguri di pregio (Video)

Prenderà il via venerdì 27 novembre e durerà fino a domenica 20 dicembre l'edizione numero sedici di Stile Artigiano, un appuntamento tutto digitale in linea con le normative in materia di Covid-19, in attesa di tornare nelle piazze e nelle vie liguri a partire dall’anno prossimo. L'iniziativa è realizzata da Confartigianato con il contributo della Regione Liguria, per il tramite della Commissione Regionale dell’Artigianato, e della Camera di Commercio di Genova.

A oggi sono circa 100, e in continuo aumento, le imprese che parteciperanno all'agorà virtuale dell’eccellenza ligure: una vetrina appositamente creata nel sito www.youliguria.it/stileartigiano dove i visitatori potranno ammirare e acquistare i prodotti delle imprese, servendosi anche della comoda consegna a casa. La navigazione sarà facilitata da una suddivisione provinciale e da cinque aree tematiche: artistico, agroalimentare, moda/accessori, bellezza/benessere e ristorazione, al cui interno saranno evidenziate le imprese del marchio regionale “Artigiani In Liguria”. Inoltre, ogni giorno i riflettori saranno puntati su alcune imprese di settori diversi, come una sorta di “apertura simbolica” delle finestrelle di un virtuale calendario dell’Avvento artigiano.

Subito una novità per la partenza di venerdì 27 novembre: in occasione degli sconti e delle offerte degli esercizi commerciali per il Black Friday, Stile Artigiano lancia il primo White Friday degli artigiani. Oltre a eventuali sconti verrà regalata una “emozione”: chi farà una spesa in una bottega partecipante, avrà la possibilità di vivere gratuitamente, al termine dell’emergenza sanitaria e per tutto il 2021, l’esperienza di Un giorno da artigiano e costruire insieme al titolare un manufatto o un servizio.

Tema centrale di questa edizione sarà dunque la promozione dell’acquisto natalizio in una bottega ligure, con lo slogan #compraArtigiano, concetto interpretato anche in uno spot ironico e simpatico da parte del ligure Carlo Denei.

"Il “saper fare” della nostra secolare cultura artigiana – commenta Andrea Benveduti, assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria – rappresenta uno dei pilastri dell’economia e della società italiana. Per questi motivi la Regione Liguria è al fianco della manifestazione Stile Artigiano, che da molti anni promuove e sostiene il nostro artigianato e, insieme a Confartigianato, lanciamo un sentito invito a comprare prodotti liguri per le prossime feste natalizie".

Stile Artigiano consentirà anche di scoprire da vicino le lavorazioni artigiane e, sempre virtualmente, diventare artigiani per un giorno. Uno spazio del sito sarà dedicato ai video delle lavorazioni dell'artigianato ligure di eccellenza e saranno previsti anche appuntamenti in diretta con maestri artigiani per vedere la realizzazione dal vivo di un manufatto.

"Rilanciamo, seppur a distanza, il nostro format Un giorno da artigiano – precisa Giancarlo Grasso, presidente di Confartigianato Liguria – perché riteniamo fondamentale far comprendere come nasce un prodotto dalle manidi un artigiano, quale sia la passione e la maestria che c’è dietro la lavorazione, auspicando naturalmente che tutto ciò invogli anche ad acquistarlo".

Non meno importante è la crescita delle competenze delle imprese e la diffusione della cultura dell’artigianato. Per questi motivi l'edizione digitale 2020 di Stile Artigiano punta anche su un interessante calendario, via webinar o social: saranno affrontati, tra gli altri, i temi del digitale, dei social, dell’immagine, per raccontare il mondo dell’impresa a 360 gradi.

"Mancherà purtroppo la parte di contatto fisico con i nostri artigiani – conclude Felice Negri, presidente di Confartigianato Genova – ma sarà tuttavia un’edizione densa di iniziative. Invitiamo quindi tutti a scoprirla con attenzione e curiosità e, soprattutto, a ricordarsi delle nostre imprese artigiane nel momento del prossimo acquisto natalizio: le possiamo sostenere anche in questo modo".

Le imprese genovesi partecipanti a Stile Artigiano potranno anche avvalersi dell’accordo con il delivery Zen Asporto, che garantisce la consegna gratuita nel Comune di Genova, fino a cessata emergenza sanitariaCovid-19. Inoltre, Stile Artigiano e Zen Asporto lanceranno la prima Art Box, una scatola che conterrà alcuni prodotti della tradizione alimentare e artistica ligure e che sarà consegnata nelle case genovesi nell’imminenza delle festività natalizie.

Stile Artigiano 2020 raccontato da Luca Costi, segretario regionale di Confartigianato Liguria: