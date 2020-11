Defibrillatore domestico: guida alla scelta e all’installazione in casa del dispositivo salvavita

Acquistare un defibrillatore domestico non è un obbligo – non c’è, cioè, almeno per il momento, in Italia una specifica normativa che impone la presenza di un defibrillatore in casa – ma può essere un gesto di riguardo verso se stessi, verso i propri cari, verso la comunità di cui si fa parte.

Quando non avvengono in ospedale, infatti, secondo delle statistiche, l’80% degli arresti cardiaci avvengono in luoghi familiari, come la propria abitazione appunto. La tempestività dei soccorsi è cruciale in questi casi: entro i cinque minuti dal malore, infatti, duplica la possibilità di sopravvivere e di farlo senza alcun danno permanente.

Chiamare il primo soccorso è, insomma, obbligo per chiunque si trovi vicino a una persona che sta manifestando un attacco cardiaco, ma se c’è un defibrillatore domestico si può intervenire nell’attesa che i soccorsi arrivino o nel caso in cui gli stessi dovessero tardare. Per questo, anche se – è bene ribadirlo – non c’è in Italia alcun obbligo di avere in casa apparecchi defibrillatori, molti progetti sperimentali provano a sensibilizzare all’acquisto e all’installazione di defibrillatori domestici, oltre che occuparsi di mappare quelli che esistono già in città e che al bisogno possono essere utilizzati da chiunque.

Come scegliere il defibrillatore domestico: parola d’ordine facilità d’utilizzo

Il dubbio a questo punto, se si è deciso di installare un defibrillatore in casa (o nel proprio negozio, nel centro ricreativo che si gestisce, eccetera), potrebbe essere che defibrillatore scegliere, con che caratteristiche, di che casa produttrice. Optando per un defibrillatore acquistato su www.defibrillatori.info o altri siti simili si ha tutta la sicurezza di uno strumento dalle caratteristiche e dalle performance professionali e ospedaliere, ma semplice da utilizzare. La vera discriminante nell’acquisto di un defibrillatore domestico è, infatti, l’immediatezza con cui anche chi non abbia una formazione sanitaria, non abbia seguito corsi di primo soccorso o di BSLD riesca a utilizzarlo correttamente e senza rischiare di peggiorare la situazione. Per questo, in genere, la raccomandazione è di installare in casa dei defibrillatori semiautomatici o defibrillatori AED.

Nello sceglierli, nello scegliere che defibrillatore a uso domestico acquistare, una buona idea è accertarsi dalla scheda tecnica che questi siano dotati di: