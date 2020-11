Badalucco: dopo 6 mesi riapre la chiesa di piazza Duomo, era stata chiusa per il crollo di alcuni calcinacci

In prima battuta le funzioni si erano svolte all'aperto per poi riaprire una prima via d'accesso, passando dall'ingresso laterale. Grazie all'interessamento dell'amministrazione comunale del sindaco Matteo Orengo, del Vescovo della Diocesi di Ventimiglia Sanremo, Mons. Antonio Suetta e con l'intervento della CEI, sono stati eseguiti i lavori necessari alla messa in sicurezza della facciata, tanto da permettere l'ingresso tra le impalcature.



Quella di ieri è stata una giornata importantissima per la comunità di Badalucco: sia per la riapertura dell'amato luogo di culto ma anche per le cresime e le prime comunioni, rinviate da aprile per la pandemia. Le celebrazioni si sono svolte alla presenza del vescovo, del sindaco e di Padre Angelo Albino Moioli, il nuovo parroco nominato dalla curia lo scorso 17 settembre.