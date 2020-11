Coronavirus: numeri stazionari in Liguria, lieve aumento invece del rapporto positivi-tamponi

C’è un lieve aumento, rispetto a ieri, per il rapporto tamponi-positivi nella nostra regione. A fronte di 6.187 tamponi, infatti, sono risultate positive 792 persone, ovvero una ogni 7,81.

Nella nostra provincia oggi sono 107, di cui 46 da contatto di caso confermato, 57 da attività di screening e 4 dal settore sociosanitario. In Asl 2 (Savona) sono 85, di cui 20 da contatto di caso confermato, 62 da attività di screening e 3 dal settore sociosanitario. In Asl 3 (Genova) sono 470 di cui 137 da contatto di caso confermato, 313 da attività di screening e 20 dal settore sociosanitario. In Asl 4 (Levante) sono 6 di cui 4 da contatto di caso confermato e 2 da attività di screening. In Asl 5 sono 124 di cui 42 da contatto di caso confermato e 82 da attività di screening.

Sono 15 i morti segnalati nel periodo compreso tra il 7 novembre e martedì scorso. Di questi c'è da registrare un uomo di 84 anni nella nostra provincia.

Totale tamponi effettuati: 548.215 (+6.187)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 45.994 (+792)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 5.651 (+66)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 40.343 (+726)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 17.444 (+190)

Casi per provincia di residenza:

Imperia: 1.735 (+37)

Savona: 1.747 (+29)

Genova: 10.501 (+96)

La Spezia: 2.363 (+15)

Residenti fuori regione o estero 332 (-1)

Altro o in fase di verifica 766 (-9)

Totale 17.444 (+190)

Ospedalizzati: 1.438 (-51) | 119 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 133 (-9); 13 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 173 (+5) | 14 (+1) in terapia intensiva

Policlinico San Martino 402 (-29) | 38 (+1) in terapia intensiva

Evangelico - 67 (+2) | 7 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 176 (-6) | 8 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 14 (-2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 201 (-6); 15 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 – 119 (-3); 9 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 153 (-3); 15 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 15.589 (+310)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 26.372 (+587)

Deceduti: 2.178 (+15);