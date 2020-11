Liguria in zona rossa? Toti smentisce "Potremmo tornare in giallo tra un paio di settimane"

L'ha detto il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine del quotidiano punto stampa sull'andamento regionale del Covid. In ballo c'è la possibilità che si stia aggravando il quadro di diffusione del virus in rapporto alla pressione sulle strutture ospedaliere, tanto da portare a stretto giro la regione dalla zona arancione a zona rossa (LINK) .

Un'ipotesi sconfessata da Toti: "Rispetto ai dati che ci hanno definito in zona arancione, tutti gli indicatori dei report successivi sono in miglioramento. Tutte le pressioni ospedaliere e l'RT, sono calate sensibilmente. Sull'indice di trasmissione del contagio se si pensa che siamo arrivati a 1.70 su base regionale e oggi siamo a 1" Non vi è alcuna ipotesi di passaggio in zona rossa da arancione".