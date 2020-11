Lockdown e didattica a distanza: quali gli effetti sui giovani ? Questa sera ne parliamo a ‘2 ciapetti con Federico’

“Lockdown e didattica a distanza: quali gli effetti sui giovani ?“. E’ questo il titolo della puntata di ‘2 ciapetti con Federico’ in onda questa sera alle ore 20:45. In trasmissione saranno analizzati gli effetti che questo difficile momento e il cambiamento delle normali abitudini di vita hanno sui giovani. In particolare si concentrerà l’attenzione sulla didattica a distanza delle scuole e sullo sport che, dopo il lockdown della scorsa primavera, non ha visto poi un ritorno totale dei ragazzi alle normali attività fisiche.

A discuterne con il conduttore Federico Marchi saranno la psicologa Laura Arpenti, il professor Davide Rosso responsabile della Dad del liceo Amoretti, lo studente Andrea Ghirardini e Andrea Di Latte tecnico del Karate FILJKAM di Diano Marina.

‘2 ciapetti andrà in onda questa alle ore 20:45, sui siti Sanremonews e Imperianews, sulle rispettive pagine Facebook, e sulla pagina ufficiale della trasmissione.

