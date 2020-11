I Comandanti delle Municipali hanno risposto ai nostri lettori: la domanda più classica "Posso spostarmi tra comune e comune?"

Trasmissione davvero molto interessante e partecipata dal nostro pubblico, questa mattina sui nostri giornali. Ospiti ed esperti del settore sono stati i Comandanti delle Polizie Municipali di Sanremo e Diano Marina, Claudio Frattarola e Franco Mistretta.

Moltissime le domande dei nostri lettori, alle quali i comandanti hanno risposto. Quesiti arrivati sia via mail nelle ore scorse che in diretta durante la trasmissione. Le domande dei lettori sono state le più disparate anche se, di fatto, quelle più ricorrenti riguardano in particolare la possibilità di spostarsi tra comune e comune.

Le motivazioni sono state, anche in questo caso, le più diverse: sport, visite mediche, fare la spesa e molto altro. Una curiosità è emersa in relazione alla possibilità di spostarsi, secondo le normative, a piedi tra comune e comune e non con mezzi di trasporto, comprese le biciclette.

Per chi non avesse visto la trasmissione può farlo anche ora: