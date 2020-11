Sanremo: serve aperitivi e stuzzichini nel dehor del proprio bar, multato dalla Polizia Municipale

Serve vino nel bicchiere con stuzzichini in ciotole all’interno del dehor, senza osservare le normative che prevedono esclusivamente l’asporto e in contenitori monouso. E’ accaduto sabato scorso, in via Gioberti a Sanremo, dove il gestore di un bar è stato multato intorno alle 17.50 dagli agenti della Municipale matuziana che, nel normale giro di controllo dei locali, hanno scoperto l’irregolarità commessa dal gestore e da due suoi clienti.

La normativa, infatti, prevede che il bar serva bibite e altro in contenitori monouso e che il consumo non avvenga nelle vicinanze del locale. In pratica, se proprio non si vuole portare aperitivo e stuzzichini a casa, l’aperitivo deve essere consumato lontano dal locale (magari su una panchina) e ovviamente evitando assembramenti. Non è dello stesso avviso il titolare del locale, secondo il quale i bicchieri erano monouso e i clienti si sarebbero soffermati solo per chiedere alcune informazioni. La multa comminata in questo caso è di 400 euro, che scende a 280 se pagata entro 5 giorni.

Sempre a Sanremo è stata elevata una nuova sanzione per il mancato uso della mascherina in via Matteotti.