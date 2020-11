Una palestra in casa: come scegliere gli attrezzi

Non è detto che rimanere a casa scongiuri il lock down, almeno non è detto che sia così in tutta Italia. Sta di fatto che il consiglio è quello di evitare luoghi affollati, di non uscire di casa per motivi futili, di non incontrarsi con altre persone. Questa se non per lavoro o per motivi urgenti. Vietato quindi andare al ristorante nelle ore serali, ma anche andare in palestra o in piscina. E come si mantiene la forma fisica in questo periodo di confinamento, causato dal virus Sars-Cov 2? Beh, la risposta è abbastanza semplice: allestendo una piccola palestra domestica.

Come scegliere gli attrezzi per la palestra

Sono numerosi gli attrezzi disponibili in commercio, che permettono di mantenere la forma fisica o di allenare diversi distretti muscolari. Visto che non tutti si possono permettere un intera palestra in casa, a causa dei costi o dello spazio a disposizione, l’importante sta nello scegliere gli attrezzi giusti, quelli più adatti caso per caso. Tutti i consigli necessari li troviamo su attrezzidapalestra.net , un sito completamente dedicato a questo argomento. Su cui è possibile leggere le recensioni di chi ha già testato il nuovo attrezzo per il fitness da appendere alla parete, o gli attrezzi da pilates da acquistare per continuare gli allenamenti anche a casa. Ognuno poi dovrà fare i conti con ciò che preferisce, perché allenarsi è anche una questione di divertimento.

Scegliere con attenzione

Lo sappiamo tutti che fare attività fisica provoca una serie di esisti piacevoli. Oltre al benessere per tutto il corpo, vi è un vero e proprio piacere nel movimento fisico e nelle sostanze che libera nelle nostre vene. A patto di fare qualcosa che diverte, che appassiona. Sotto questo punto di vista ognuno ha le proprie preferenze. Quando si va in palestra tutti gli attrezzi sono sempre disponibili, quindi ci si rivolge a un personal trainer per ottenere un piano d’allenamento, che ci “costringa” a testarli tutti. In casa le cose possono andare in modo assai diverso; se quindi non amiamo la cyclette della palestra, perché ci annoia a morte, allora non acquistiamone una a casa, perché non la utilizzeremo: saranno soldi sprecati.

L’esercizio più completo

Sono vari gli attrezzi oggi disponibili che consentono di fare un allenamento sufficientemente complesso ed appagante. È importante anche valutare che un allenamento deve essere anche completo, soprattutto quando non si è atleti, che si preparano a una gara. Per mantenere la forma fisica e un apparato cardiocircolatorio in salute le passeggiate nei dintorni di casa possono essere più che sufficienti. Ci sono però attrezzi che aiutano a stimolare quei muscoli che durante la vita quotidiana non usiamo quasi mai. È questo il motivo per cui solitamente si acquista un vogatore o un’ellittica. Sono di fatto attrezzi da palestra molto interessanti, perché occupano uno spazio ragionevole e consentono di fare movimento aerobico in poco tempo, senza dover uscire di casa. In linea generale però, considerando un budget contenuto e uno spazio limitato, una panca multifunzione è la scelta più interessante, soprattutto se combinata con manubri, bilancieri e qualche piccolo attrezzo per la ginnastica a corpo libero.

Quali attrezzi si trovano in commercio

L’offerta oggi disponibile in commercio è veramente ampia e variegata. Anche solo considerando il singolo attrezzo, come il tapis roulant o la cyclette, se ne trovano tante varianti diverse, a prezzi minimi o elevatissimi, con funzioni smart, che occupano poco spazio o che necessitano di un’intera stanza. Le proposte sono molteplici anche grazie a particolari innovazioni, parliamo ad esempio dei tapis roulant richiudibili. Anche chi ha poco spazio in casa ne può acquistare uno, da allestire quando decide di fare una corsetta e da chiudere e appoggiare alla parete quanto non serve più.