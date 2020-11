Taggia: una nuova strada per regione Bruxà, il sindaco replica "Soluzioni diverse comporterebbero rischio idraulico maggiore"

"Siamo consapevoli e dispiaciuti ma le loro soluzioni sono o non percorribili o assolutamente vietate e mai approvabili, come ad esempio quella di ricostruire l'argine per farne una strada".



Questa è la risposta del sindaco di Taggia, Mario Conio, all'associazione 'Terra di Confine', in merito alle alternative di viabilità proposte contro il rischio di dover chiudere l'attività se proseguiranno gli espropri per la nuova strada di regione Bruxà. L'allarme è stato lanciato nei giorni scorsi da Sabina Camarda (LINK), la presidente di questa realtà che prende in custodia tutti quegli animali sequestrati ai padroni perchè vittime di maltrattamento. Contro l'attività di esproprio l'associazione ha anche inviato una diffida all'attenzione del Comune (LINK), chiedendo buonsenso e la nascita di un tavolo di confronto.



Oggi a distanza di qualche giorno è arrivata la risposta del sindaco Mario Conio che ha voluto fornire una chiave di lettura sulla problematica relativa al secondo lotto di intervento per la strada in regione Bruxà. "Da parte nostra c'è una forte volontà e un obbligo nel dare risposte in questa che purtroppo sappiamo tutti essere una situazione di grande criticità. - spiega il sindaco - Durante l'alluvione del 2 - 3 ottobre c’è stato un ulteriore crollo dell'argine su quella che è a tutti gli effetti una viabilità, impropria e non più sostituibile, con il risultato di aver isolato attività agricole e famiglie".



Secondo l'associazione ci sarebbero diverse possibilità di intervento che eviterebbero a Terra di Confine di perdere una superficie di terreno tale da comportare la chiusura della attività. Di parere opposto il primo cittadino che ha precisato: "Abbiamo studiato diverse ipotesi di viabilità alternative ma quella scelta è l'unica con caratteristiche linea con quanto fatto in precedenza sul primo lotto che si è rivelato una scelta vincente. Si tratta di una decisione presa per la sicurezza e che mette al riparo dal torrente e da potenziali piene nel secondo tratto. Dobbiamo minimizzare i danni e abbiamo dovuto scegliere come intervenire valutando i parametri con minor rischio in caso di piena, passando a margine della fascia di rischio idraulico. Tutte le altre soluzioni comporterebbero un rischio idraulico ben maggiore".



"La conferma l'abbiamo vista con l'ultima piena, l'acqua aveva completamente allagato la fascia tra strada e torrente, sottostante rispetto a dove andremo a creare la strada. - aggiunge - Senza contare che soluzioni diverse, andrebbero ad interessare e forse danneggiare anche molti altri privati. Oggi il secondo lotto di intervento per la nuova viabilità è di interesse primario per Taggia. In quella zona abbiamo numerose case e attività che oggi sono raggiungibili soltanto grazie ad alcuni privati. Questa situazione non è ammissibile se non per un lasso di tempo che sia il più breve possibile".

Il rischio non troppo remoto è che l'associazione si rivolga al Tar impugnando il provvedimento siglato dal sindaco e con una sospensiva i lavori slittino per diverso tempo. "Se ci saranno ricorsi ne prenderemo atto ma la amministrazione deve svolgere il suo compito. Il nostro ruolo è di essere prima di tutto equidistanti e al di sopra di tutti gli interessi. - conclude il sindaco Conio - Quindi all'associazione manifesto nuovamente consapevolezza e dispiacere e ci tengo a ricordare che siamo a disposizioni per ipotesi compensative con eventuali aree da sottoporre alla loro attenzione".