Taggia non rinuncerà al Natale: a dicembre luminarie e canzoni natalizie, "Doniamo serenità e pensiamo al commercio locale"

Taggia non rinuncerà al Natale. Le misure di sicurezza anti Covid fermeranno gli eventi e le manifestazioni ma non l'atmosfera e il calore. L'amministrazione comunale del sindaco Mario Conio ha fatto proprio questo concetto e da tempo, grazie all’assessore Barbara Dumarte e all’ex assessore Chiara Cerri, è al lavoro in vista delle festività natalizie.



Nelle scorse ore la giunta ha approvato l'investimento per il posizionamento delle luminarie. Entro dicembre, la ditta Casassa Luminarie di Campomorone, in provincia di Genova, tornerà a Taggia per illuminare le zone del centro tabiese e di Arma di Taggia, oltre al lungomare e Levà. "Il Natale è la festività più amata dell'anno grazie alla sua magia, alla gioia dei bambini, ai regali impacchettati, le luminarie sono l’annuncio di questo momento così importante e atteso. - spiega l'assessore Dumarte - Sappiamo che quest'anno le feste andranno vissute in modo diverso ma ci tengo a rassicurare tutti, il comune di Taggia avrà il suo Natale. Con la mia collega Chiara Cerri e con gli uffici nonostante le difficoltà di questo momento a lungo abbiamo lavorato per ritagliare tra le pieghe del bilancio la disponibilità necessaria ad assicurare gli addobbi luminosi, perchè le luminarie mai come quest'anno rappresenteranno un segnale di speranza".



Da diversi anni Taggia ha puntato molto sulle festività natalizie anche grazie allo stretto rapporto di collaborazione instaurato con i cittadini e le attività commerciali che in passato hanno contribuito ad abbellire la cittadina. Appare chiaro che quest'anno il Natale non si potrà festeggiare con manifestazioni ed eventi di massa ma l'amministrazione comunale non vuole rinunciare alla 'magia' del Natale per un motivo preciso.



“Dobbiamo pensare che questo è un momento molto difficile per tutto il tessuto economico locale. Nonostante le misure restrittive anti Covid, le attività sono aperte ma non lavorano. Quindi abbiamo pensato a come contribuire per aiutare queste imprese in quello che dovrebbe essere un momento di incassi importanti. - riflette Chiara Cerri parlandoci di quella che è una delle sue ultime pratiche da assessore alle attività produttive - Quello che sta per arrivare non sarà un Natale come tutti gli altri ma crediamo che ci sarà anche tanta voglia di normalità”.



“In prossimità delle feste difficilmente si rinuncerà ad acquistare regali o a farsi un giro nei negozi. Quindi le luminarie così come la musica, gli addobbi dai terrazzi e le vetrine a tema doneranno la magica atmosfera natalizia di cui ci sarà tanto bisogno, anche per dedicare un po’ di tempo allo shopping. - aggiunge Cerri - Nei mesi scorsi abbiamo attuato diverse misure economiche per aiutare le attività ma c’è ancora molto da fare. Così, attraverso una programmazione al risparmio e sfruttando quanto avanzato dai singoli capitoli, abbiamo ritagliato un budget sufficiente per non rinunciare agli abbellimenti per Natale che pensiamo siano quanto mai necessari”.



Appare chiaro che per queste festività, l’intenzione dell’amministrazione è di dedicare alle attività commerciali, luminarie e addobbi per fargli sentire vicinanza in un momento di difficoltà. “Per Natale vestiremo Taggia a festa, al meglio delle nostre disponibilità economiche perchè vorremmo che la gente viva questa magica atmosfera e si senta invogliata a rivolgersi ai negozi locali per i regali di quest’anno. Dietro ogni vetrina che si colorerà e illuminerà, c’è l’impegno e la forza di una famiglia che lotta con forza per uscire dalla crisi economica legata a quella sanitaria” - chiosa Chiara Cerri.



Luminarie e addobbi ma non solo. L’organizzazione per Natale potrebbe riservare ancora qualche sorpresa. "Faremo tutto il possibile per regalare un po' di serenità ai nostri concittadini e soprattutto ai bambini. L'attività organizzativa va avanti nonostante il momento storico di emergenza sanitaria. Una piccola anticipazione la posso dare. Per Natale tornerà a essere utilizzata la filodiffusione. - annuncia - Grazie alla collaborazione instaurata in estate, Master Dbj tornerà nel nostro comune per offrire una selezione delle più belle canzoni natalizie, trasmesse sul nostro impianto che percorre la passeggiata mare".



"Sarà importante che tutti si impegnino a rispettare le misure anti Covid per trascorrere le festività in sicurezza. Noi cercheremo di aiutare i cittadini facendo quanto in nostro potere per garantire la massima serenità possibile. Siamo sicure che luci, musica e addobbi dai balconi ci regaleranno ottimismo e forza necessari a superare questo difficile momento, tutti insieme" - concludono insieme Barbara Dumarte e Chiara Cerri.