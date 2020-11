Sanremo: primo caso di Covid-19 a 'Casa Serena', positiva una donna. Tutti gli ospiti confinati nelle rispettive camere

Primo caso di Covid-19 a ‘Casa Serena’, la residenza per anziani di frazione Poggio a Sanremo. Si tratta di una donna che, dopo aver accusato qualche linea di febbre, è stata sottoposta al tampone rapido e, quindi, è risultata positiva.

E’ scattato immediatamente il protocollo previsto per casi di questo genere e, da ieri sera (momento in cui la donna è stata riscontrata positiva) tutti gli altri sono confinati nella propria stanza, dove consumeranno anche i pasti.

Come già previsto in funzione dei due operatori della casa di riposo a cui è stato riscontrato il Covid (e che sono a casa in quarantena) tutti i pazienti saranno sottoposti a tampone, così come i dipendenti che, ovviamente, continuano come da prassi a operare con tutti i dispositivi di protezione personale.