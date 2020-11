'Concorda la parola d'ordine': con la Cia i prodotti liguri dal campo arrivano sulla tavola

Liguria in zona Arancione. E allora i prodotti arrivano dal campo alla tavola. Sono 96 (e altre si stanno aggiungendo) le imprese agricole iscritte a Cia Liguria che hanno aderito a questa iniziativa nazionale di Cia Agricoltori Italiani per consentire a tutti, anche in questo momento di grande emergenza per il Paese, di acquistare e consumare i prodotti genuini della terra.

Basta cliccare al link e si trova l'elenco, suddiviso per provincia, delle aziende disponibili ad effettuare la vendita con consegna a domicilio non solo dei prodotti freschi, ma anche di piatti pronti preparati dagli Agrichef delle aziende agrituristiche, fiori recisi ed in vaso, piantine aromatiche e piante ornamentali per abbellire e colorare le case ed i balconi.

“È con questo spirito che le donne, i giovani e tutte le aziende agricole associate a Cia stanno consentendo, soprattutto ad anziani e soggetti a rischio, di non privarsi dei prodotti tipici del territorio, frutto del lavoro incessante degli agricoltori liguri" sottolinea Aldo Alberto, presidente di Cia Liguria. Una formula a Km. 0 ormai operativa da mesi che permette di creare un servizio ancor più importante in un momento di chiusura di bar e ristoranti, di dare ulteriori garanzie alle fasce più a rischio durante la pandemia e parallelamente sostenere l’economia agricola ligure”.

Una procedura di prenotazione che guarda con attenzione alla sicurezza dei consumatori. Occorre infatti concordare una “parola d’ordine” da utilizzare alla consegna dei prodotti. E aprire la porta di casa per la consegna e il pagamento dei prodotti richiesti, solo dopo averla sentita ripetere al momento della consegna.