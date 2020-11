Anti Covid a Taggia: il Sindaco chiude i parchi giochi dalle 15, "Riscontrati assembramenti"

Parchi giochi per bambini chiusi a Taggia dalle 15 di oggi, mercoledì 11 novembre. La decisione è stata assunta dal sindaco Mario Conio con un'ordinanza per far fronte alle segnalazioni di assembramenti registrate in queste settimane.

Queste le aree interessate dal provvedimento:

- Parco giochi via Ottimo Anfossi

- parco giochi via Lungo Argentina

- campetto ubicato fra scuole scuole secondarie di primo grado e scuola primaria di Taggia

- campetto ubicato in zona Darsena

- parco giochi viale delle palme

- parco giochi regione Borghi

- parco giochi pubblico

- Via lungomare parco giochi skate board presso caserme Revelli

"In questi giorni ho cercato insieme ai miei collaboratori di comprendere se le aree giochi del territorio comunale potessero rimanere aperte senza pregiudizio per la salute pubblica. Io stesso mi sono personalmente recato a visionare quanto accadeva. Con dispiacere ho preso atto degli assembramenti potenzialmente pericolosi che si sono registrati nei giorni scorsi. La misura sarà valida sino al declassamento a zona di pericolosità gialla della Regione Liguria" - afferma Mario Conio.

Per il momento la misura restrittiva non sarà integrata con ulteriori chiusure di aree pubbliche. Infatti con i più recenti provvedimenti anti Covid nazionali e regionali sono stati dati poteri ai sindaci per chiudere aree che potrebbero dare luogo ad assembramenti.



Ricordiamo che durante le fasi più acute dell'emergenza le restrizioni interessarono aree molto frequentate come viale delle Palme, il lungomare, villa Boselli, le piazze, le spiagge, solo per citarne alcuni. Queste ulteriori chiusure non sono ancora contemplate dall'amministrazione ma l'evoluzione della situazione è tenuta sotto stretto controllo. Allo stato attuale, il sindaco preferisce confidare nel buonsenso e nella responsabilità dei suoi concittadini.