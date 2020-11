Politica |

Alle ore 21 Chiara Cerri, Veronica Russo e Mabel Riolfo ospiti a '2 ciapetti con Federico'

In videocollegamento Veronica Russo, neo consigliere regionale di Fratelli d’Italia, racconterà la sua personale esperienza con il Covid-19.

Si è insediato ufficialmente questa mattina il nuovo consiglio regionale con la sua composizione definitiva. Come già anticipato nelle scorse settimane, gli assessori entrati in giunta hanno infatti rassegnato le proprie dimissioni dall’assise permettendone l’ingresso dei primi dei non eletti che, per la provincia di Imperia, riguarda Veronica Russo (Fratelli d’Italia), Chiara Cerri (Cambiamo con Toti Presidente) e Mabel Riolfo (Lega). Di questo parleremo alle ore 20:45 nella nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’ condotta da Federico Marchi. In videocollegamento interverrà anche la stessa Veronica Russo che racconterà la sua personale esperienza con il Covid-19 che oggi l’ha costretta a non poter partecipare fisicamente a Genova per il suo insediamento in consiglio regionale. In trasmissione interverranno poi Chiara Cerri e Mabel Riolfo che parleranno della seduta odierna e dell'attuale emergenza Covid-19. ‘2 ciapetti andrà in onda questa alle ore 20:45, sui siti Sanremonews e Imperianews, sulle rispettive pagine Facebook, e sulla pagina ufficiale della trasmissione. Vi invitiamo infatti a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

