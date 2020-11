Ventimiglia: nuova risposta della 'Lista Scullino' a Gabriele Sismondini "Una risposta dettata dalle provocazioni"

“Ad ogni azione corrisponde una reazione, uguale e contraria (a volte). Interviene così il direttivo della lista civica sull'articolo pubblicato dal consigliere Sismondini. La vena polemica della risposta data in precedenza è nata dalle provocazioni del consigliere, che non si è limitato a domandare, cercando un confronto o risposte, bensì a provocare”.

Interviene in questo modo la ‘Lista Scullino’, in risposta al Consigliere di opposizione Gabriele Sismondini (QUI). “Non è una provocazione – prosegue - peraltro fuori luogo, il dubbio che instilla il consigliere, quando dice ‘... Creare una nuova municipalizzata al fine di creare nuove poltrone...’? Lo ha detto lui e dovrebbe assumersi la responsabilità di quello che scrive. Non capiva cosa volesse dire ‘gestione in-house’ e gli è stata fornita risposta, così come sono state fornite tutte le risposte necessarie, utili ai ventimigliesi. Non provoca quando dice che si vorrebbe riesumare Civitas ‘società che a questa città ha causato non pochi danni’? È stata fornita una risposta tecnica anche sul punto, mentre lui sbaglia ancora confondendo Aiga (società a capitale misto) con Civitas (società strumentale). Una cosa è certa, la gestione di un servizio non è una barzelletta e per certo l'amministrazione ed i tecnici lavoreranno al meglio, come sempre, per trovare una soluzione corretta”.

“Nessuno vuole ergersi a maestro – termina la ‘Lista Scullino - né tanto meno insultare la persona, però erano necessarie risposte e chiarimenti ad affermazioni non corrette. Certamente deciderà la maggioranza in consiglio, ciò non toglie che la lista civica abbia una posizione sul punto e che voglia esprimerla, condividendola con i cittadini”.