Controlli delle Municipali nel weekend: a Sanremo una multa per il mancato uso della mascherina in via Matteotti

E’ stato un weekend, tutto sommato abbastanza tranquillo, quello che si è appena consumato con il Dpcm emanato dal Governo che, per la nostra regione è di livello ‘giallo’. In attesa delle decisioni della cosiddetta ‘cabina di regia’, che potrebbe innalzare il livello ad ‘arancione’, nel fine settimana sono state poche le sanzioni elevate dagli agenti delle varie polizie municipali della nostra provincia.

Un caso spicca su tutti e arriva da Sanremo, dove un uomo è stato multato per 400 euro (280 se la sanzione viene pagata entro 5 giorni) per essersi rifiutato di indossare la mascherina mentre stava camminando in via Matteotti. Gli agenti si sono avvicinati a lui, chiedendo di indossare il dispositivo di protezione individuale ma l’uomo, per tutta risposta, ha confermato di rifiutarsi: “Tanto non serve a niente” ha risposto, evidenziando di essere a distanza di sicurezza dalle altre persone. Sempre a Sanremo gli agenti della Municipale hanno sanzionato un’altra persona, per essere in giro per la città dopo le 22, senza un valido motivo.

A Ventimiglia l’attività della Polizia Municipale ha visto una serie di pattugliamenti in città per verificare che le chiusure di bar e ristoranti fossero regolarmente rispettate dopo le 18. Dal comando è stato confermato come non si siano registrati episodi di disobbedienza. Le pattuglie hanno controllato in particolare le zone considerate più a rischio, soprattutto la piazza della Stazione, dove spesso stazionano i migranti. E’ stata elevata qualche multa per il mancato utilizzo della mascherina, ma anche dalla città di confine non vengono segnalati molti trasgressori.

A Taggia sono stati molti i controlli della Polizia Municipale ma non sono state elevate sanzioni. Le verifiche sono state fatte, ovviamente, per la chiusura dei locali ma anche per l'uso della mascherina per il quale non si sono registrate irregolarità. Rispettato anche il coprifuoco dopo le 22.

A Bordighera situazione assolutamente tranquilla e nessuna sanzione elevata dalla Polizia Municipale. Sono stati eseguiti diversi controlli all’uscita autostradale ma, fortunatamente, nessun ‘disobbediente’ ha tentato di scendere in riviera. Chi lo ha voluto fare era già nella città delle palme, arrivato nel periodo in cui era consentito. Gli agenti del Comandante Attilio Satta hanno fatto anche molti controlli sull’uso della mascherina ma non sono state fatte multe. Nessuna sanzione anche per il ‘coprifuoco’, con le vie della città deserte dopo le 22.