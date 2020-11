Sanremo: rischiava di cadere il ficus gemello di quello crollato in via Roma nel 2018, intervento di potatura (Foto)

“L’abbiamo scampata bella, questa volta”: sono le parole dell’agronomo Roberto Garzoglio che, insieme al suo team impegnato nei controlli di routine delle piante nella nostra provincia, ha scoperto una serie di ‘necrosi’ comparse al ficus gemello di quello crollato due anni fa su via Roma.

Stiamo parlando della pianta che era rimasta all’interno del giardino dell’hotel Eletto e che, da questa mattina, è oggetto di lavori per il taglio di tutti i rami che rischiavano di cadere nuovamente. La pianta, fortunatamente, non necessita di essere abbattuta e, quindi, verrà salvata ma potata.

“Alcuni dei rami che abbiamo tagliato – ci ha detto per concludere Garzoglio – sono rimasti in piedi per miracolo e, solo per un puro caso, non sono finiti sul marciapiede e sulla strada sottostanti”.

(Foto di Tonino Bonomo)