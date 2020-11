Il Mercato Annonario di Sanremo resta senza direttore: “Per noi era un punto di riferimento”

Tra ristrutturazione, nuovi progetti e il rinnovo delle concessioni per i prossimi 12 anni, il Mercato Annonario di Sanremo si sta affacciando su una vera e propria seconda vita. È punto di riferimento per i residenti e per i tanti turisti francesi del sabato e, per questo, merita un’organizzazione capillare. Ma, da qualche mese, manca una figura apicale: l’Annonario è senza un direttore. E, molto probabilmente, non ne avrà più uno.

“Abbiamo grossi problemi perché da oltre un anno c’è più nessuno che diriga il Mercato - commenta ai nostri microfoni Mimmo Alessi, commerciante dell’Annonario e referente locale di Confesercenti - per noi era un punto di riferimento”.

E il Comune come pensa di arginare il problema? “Il direttore è previsto solo per i mercati all’ingrosso, non per l’Annonario - risponde l’assessore al Demanio, Mauro Menozzi - da parte mia c’è l’impegno per trovare una persona di riferimento che possa ricoprire un incarico che faccia da raccordo tra il mercato e gli uffici”.

La figura del direttore ‘puro’, quindi, non tornerà più. Ma ci sono. Buone possibilità affinché gli operatori possano tornare ad avere una figura di riferimento nei rapporti con Palazzo Bellevue.