Un’estate da ‘profondo rosso’ per gli alberghi di Sanremo: il 2020 pesa come un macigno sugli hotel

Dopo il lockdown di primavera qualcuno ha avuto la sensazione di un lento recupero sul piano turistico durante l’estate e, in effetti, almeno ad agosto le sensazioni sono state positive. Ma non per tutti.

I dati pubblicati da Regione Liguria in merito alle presenze alberghiere a Sanremo sono a dir poco allarmanti e marcano un segno meno che è il netto specchio di un 2020 drammatico sul piano economico e non solo.

L’estate si è aperta con giugno che, bilanci alla mano, segna un -72,55% che non necessita di ulteriori spiegazioni: una valle di lacrime rispetto al 2019. A luglio, come se non bastasse, un altro tonfo con il -45,35%.



E agosto? Qualcuno in città ha detto che sembrava di essere nel 2019 e, a dire il vero, le presente per le strade e sulle spiagge di Sanremo portavano alla mente periodi migliori. Gli alberghi, invece, mettono a bilancio un -12,40% che è di certo un passo avanti rispetto all’inizio dell’estate, ma sempre un passivo pesante nel raffronto con l’anno precedente.

Settembre di certo non ha contribuito a rialzare gli entusiasmi e, infine, ottobre ha visto il declino che ci ha portati alla situazione attuale. L’unica speranza all’orizzonte è, per il momento, il Natale. Anche se ad oggi è quasi impossibile fare previsioni nella speranza che il nuovo Dpcm possa dare i frutti sperati e che si possa intravedere la luce in fondo al tunnel.