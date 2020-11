Bollette e mercato libero, l’offerta e i servizi di Unogas Energia: Daniele Pollione "Attenzione a chi suona al campanello e fa grandi promesse"

Mercato libero, cosa significa? Se ne parla molto in diversi settori commerciali e abbiamo voluto fare chiarezza, spiegando ai nostri lettori qualcosa di più in merito parlandone con un esperto del settore, Daniele Pollione, responsabile del mercato domestico e microbusiness di Unogas Energia Spa, azienda con sede a Sanremo ma che opera in tutta Italia.

Cosa significa mercato libero? "Alla fine degli anni '90 con il decreto Bersani si è avviato in Italia il processo di creazione del mercato libero dell'energia, permettendo quindi una graduale liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di gas naturale ed energia elettrica. Unogas Energia, nasce nel 2003, in seguito alla liberalizzazione del mercato, ed è uno dei primi operatori privati ad ottenere dal Ministero delle Attività Produttive l’autorizzazione alla vendita di gas naturale sull’intero territorio nazionale. Nel 2008, per arricchire la propria offerta, Unogas ha aggiunto la divisione dedicata all’energia elettrica, rendendo possibile l’attivazione delle forniture dual fuel. In sostanza il mercato libero permette agli utenti di decidere liberamente a quale fornitore rivolgersi. Da sempre il nostro claim è “Libertà di scegliere”, la libertà del consumatore di scegliere a che fornitore rivolgersi per le utenze di luce e gas della propria casa e della sua attività. Questa possibilità di scelta sta cambiando e in parte ha già cambiato gli equilibri del mercato: mettendo in moto meccanismi virtuosi di concorrenza a tutto vantaggio dei consumatori finali che hanno la possibilità di scegliere il prezzo più conveniente e soprattutto i servizi aggiuntivi che il proprio fornitore di energia è in grado di garantire".

Qual è l’offerta e il servizio che Unogas Energia garantisce ai propri clienti? "Unogas Energia offre a tutti i suoi clienti trasparenza, chiarezza ed affidabilità. Questi sono i valori che guidano il lavoro del nostro personale commerciale dipendente, sempre a disposizione del cliente per aiutarlo a pianificare la spesa per le utenze di luce e gas oltre a fargli scoprire tutti i servizi che Unogas mette a disposizione. In Unogas Energia abbiamo sempre dato valore al rapporto umano, infatti i nostri commerciali sono indicati in bolletta e il cliente può sempre far riferimento al suo commerciale di fiducia e contattarlo per qualsiasi necessità. Da sempre quello che ci contraddistingue dagli altri operatori del mercato è la trasparenza e il rapporto di fiducia che instauriamo con i nostri Clienti. Abbiamo sempre preso le distanze da politiche commerciali aggressive, come ad esempio le visite a domicilio non richieste per proporre contratti o le insistenti telefonate a casa delle persone. Approfittiamo per informare che ultimamente ci stanno giungendo segnalazioni di visite presso le abitazioni da parte di soggetti che con la scusa di dover adeguare il piano tariffario, cercano di carpire la firma su contratti di energia e gas, a volte spacciandosi anche per Unogas. Bisogna fare molta attenzione a chi agisce scorrettamente, molto spesso approfittandosi delle persone più anziane proponendogli piani tariffari sconvenienti. Di recente sono accaduti episodi simili che hanno coinvolto anche alcuni nostri clienti; a tal proposito invitiamo tutti i nostri clienti a fare segnalazioni di questo genere al Numero Verde gratuito 800 089 952. In Unogas, oltre alla presenza capillare dei nostri commerciali, abbiamo rafforzato la presenza sul territorio attraverso gli Unogas Point, dove il nostro personale è a disposizione per far conoscere le nostre offerte luce e gas per la casa o per l’attività commerciale e per aiutare i clienti a pianificare la propria spesa per le utenze oltre a scoprire tutti i servizi messi a disposizione per rendere facile l’energia. Oltre ad avere un efficiente servizio clienti disponibile tramite Live Chat sul sito www.unogas.it oppure al Numero Verde Gratuito 800 089 952, entrambi attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 con personale interno Unogas, pronto a rispondere ad ogni esigenza. Unogas Energia, inoltre, offre ai suoi clienti le migliori soluzioni di efficientamento energetico, come impianti fotovoltaici, caldaie e condizionatori ad alta efficienza, e in futuro punta all’offerta di altre commodity come la connessione internet veloce e la pay-tv, quest’ultima grazie all’affiliazione a Sky Italia, la famosa piattaforma televisiva a pagamento".

Quanti point conta Unogas Energia nella nostra provincia e nel resto d’Italia? "Su tutto il territorio nazionale contiamo più di 60 punti vendita tra negozi diretti e i nostri partner. Il point per noi è un vero e proprio punto di riferimento per il cliente. Qui in provincia di Imperia siamo ben radicati sul territorio, oltre alla presenza della nostra sede abbiamo due Unogas Point a Sanremo, uno i Corso Orazio Raimondo 15 proprio di fronte allo Zampillo e l’altro a San Martino in Via Lamarmora 26-28, inoltre siamo presenti con un point anche in centro città ad Imperia Oneglia (Piazza Doria 1), più due piccoli punti vendita anche a San Lorenzo al Mare (Via Cristoforo Colombo 11) e Santo Stefano al Mare (Lungomare Cristoforo Colombo 53). Ci trovate in tutta Italia, con una presenza capillare di Unogas Point nel nord e nel centro e ormai dal 2017 in continua espansione su tutto il territorio nazionale con una crescente presenza nel centro sud e anche nelle isole".